ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ России

ЕС запретил операции, связанные с активами Центробанка России. Об этом сказано в журнале Евросоюза.

“Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России”, — написано в документе.

Отметим, эта мера стала очередным дополнением к пакету санкций, которые страны Евросоюза приняли после начала спецоперации на территории Украины.

Ранее Центробанк выступил с официальным заявлением о том, что, несмотря на ограничительные меры, все банковские операции внутри страны будут осуществляться в полном объёме.