Если банк отказал в кредите: инструкция для заемщиков, которым нужна крупная сумма

В начале лета траты россиян традиционно растут, а вместе с ними и потребность в заёмных средствах. Кому-то деньги нужны на покупку дачи или ремонт дома, другим — на путешествия и поездки. Но в ситуации, когда ставка по потребительским кредитам увеличилась, а банки стали ещё более требовательно подходить к оценке заёмщиков, получить кредит бывает непросто. Особенно если раньше клиент уже сталкивался с отказом.

Но выход есть. Получить наличными до полумиллиона рублей можно не только в банке. Некоторые МФО готовы предоставить такие деньги под залог автомобиля. Разбираемся, что для этого нужно.

Определяем сумму

По данным Национального бюро кредитных историй, в апреле 2022 года сумма займа для потребительских целей в среднем по стране составила более 160 тысяч рублей. Однако следует помнить, что чем выше сумма займа, тем больше придётся переплачивать. Поэтому, прежде всего, рассчитайте, сколько денег вам действительно необходимо.

Готовим документы

Чтобы получить деньги в микрофинансовой организации, вам не потребуется собирать пакет справок, искать поручителей и тратить уйму времени. Если у вас в собственности есть автомобиль, рассмотрите вариант займа под залог ПТС. В этом случае деньги можно взять по двум документам — ПТС на автомобиль и паспорту.

Кстати, о кредитной истории тоже можно не переживать. Взять заём можно даже при неудачном опыте получения кредита в банке в прошлом. МФО имеют право предъявлять упрощённые требования к клиенту, в том числе к его кредитной истории.

Ознакомьтесь со ставкой и прочтите договор

Какими бы выгодными ни казались условия, не поленитесь тщательно изучить договор и ознакомиться с процентной ставкой. На сегодняшний день максимальная ставка для займов на срок до 30 дней и на сумму до 30 тысяч рублей не может превышать 365% годовых. Для долгосрочных займов на крупную сумму ставка значительно выгоднее и начинается от 30% годовых.

Проверьте компанию

Перед тем как подписать договор, тщательно ознакомьтесь с историей компании и проверьте её в реестре ЦБ РФ. Сделать это можно на сайте Банка России. Если организации нет в реестре — обращаться туда не стоит, поскольку есть большая вероятность столкнуться с мошенниками.

В России надёжной и известной компанией с хорошей репутацией является финансовая группа «Содействие» (услуги оказывает ООО МКК «Влияние Запада», ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).

Здесь вы можете выгодно оформить заём под залог ПТС — один из наиболее популярных вариантов микрокредитования. Одобрение по такому займу составляет практически 100%, а получить на руки можно до 500 тысяч рублей наличными. Ещё один важный плюс — машина остаётся у собственника с сохранением права пользования. Это означает, что вы можете ездить на своём автомобиле как и раньше, единственное ограничение — не сможете его продать до снятия обременения.

Сотрудники компании помогут получить деньги с максимальной выгодой в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заём здесь не включает скрытых платежей и комиссий — выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Если вы хотите получить ещё больше актуальной информации в мире финансов, займов и кредитов или обсудить вашу ситуацию, звоните эксперту по бесплатному номеру 8 800 302-83-63.

Офис финансовой группы «Содействие»

Адрес: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 66

Тел.: 8 800 302-83-63 (звонок бесплатный)

График работы: пн-пт — с 09:00 до 20:00, сб-вс — с 10:00 до 18:00

Сайт

ВКонтакте

Одноклассники

ООО МКК «Влияние Запада». ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ — 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма — от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка — от 30 до 90% годовых. Срок микрозайма — до 36 месяцев. Подробности по телефону 8 800 302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на июнь 2022 года.