«Есть два варианта». Эксперты рассказали, что делать алтайским инвесторам, если их брокеры попали под санкции

Жители Алтайского края, работавшие с брокерами, которые попали под санкции, не смогут распоряжаться приобретёнными ценными бумагами. Об этом сообщил руководитель барнаульского филиала «БКС Мир инвестиций» Виталий Шульга. Однако ситуация не безвыходная, и инвесторы могут вернуть контроль над своими активами. Как это сделать и что ждёт российский фондовый рынок в ближайшее время — в материале amic.ru.

«Наблюдать со стороны»

После того как Россия начала специальную военную операцию в Донбассе, западные страны ввели санкции против ряда российских банков. Наиболее серьёзные ограничения коснулись ВТБ, банка «Открытие», Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка и Новикомбанка. Более мягкие санкции ввели против Сбера, Газпромбанка, Альфа-Банка, Московского кредитного банка (МКБ) и РСХБ.

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Брокерские компании*, относящиеся к санкционным банкам, также попали под ограничения. Это значит, что инвесторы не смогут ни продать ценные бумаги, ни купить новые, объясняет Виталий Шульга.

«В большей мере под санкции попали брокеры с государственным участием (например, ВТБ Капитал „Открытие Инвестиции“ и другие компании, — прим. ред.). Ограничения касаются покупки или продажи ценных бумаг, чаще всего иностранных. Например, если вы через государственного брокера приобретали акции компании Apple, то сейчас не сможете их продать. Получается, что активы инвесторов заморожены в ценных бумагах, и всё, что они могут сделать, это наблюдать», — говорит эксперт.

*Брокер — это компания со специальной лицензией, которая регистрирует клиента на фондовом рынке, присваивает коды для совершённых операций, ведёт учёт денежных средств и активов (например, облигаций или акций) и делает расчёты.

Брокер открывает клиенту счёт, за обслуживание которого берёт плату, — обычно на ежемесячной основе. Также брокерские компании взимают комиссии: за каждую проведённую сделку, вывод денег со счёта, использование специального софта и инфраструктуры для торговли.

В этой ситуации у финансовых игроков есть два варианта, отмечает Виталий Шульга. Первый — ничего не делать, отстраниться, заняв роль наблюдателя, и ждать, когда санкции отменят. Но когда это случится, никто не знает. Второй способ более выгодный для инвесторов, считает эксперт.

«Игроки могут перейти к частному брокеру (не аффилированному с государством, — прим. ред.), у которого есть на сегодняшний момент возможность продать и купить иностранные ценные бумаги. Частные брокеры пока не попали под санкции, а потому могут продолжать свою работу по покупке и приобретению ценных бумаг», — говорит эксперт.

Что ждёт фондовый рынок?

После введения санкций ценные бумаги российских компаний рекордно обвалились, а Московская биржа (организатор торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, драгоценными металлами, зерном и сахаром) отменила торги акциями с 1 по 5 марта. Некоторые эксперты опасались, что это означает смерть фондового рынка. Однако надежда на его оживление всё-таки есть.

Так, Центробанк запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги и получать с них дивиденды. Это означает, что количество акций на рынке сократится, а их стоимость будет расти.

«У нас на рынке много иностранных фондов: они являются нерезидентами. Большие объёмы проходят именно через них. В первую очередь с рынка при каких-то негативных новостях уходят именно иностранцы, тем самым они создают колоссальное предложение на рынке и заваливают цены. Фонды не могут уйти быстро, это занимает некоторое время. Поэтому фонды, которые ещё не успели выйти из российских ценных бумаг, остались в них и выйти уже не смогут, не смогут продать. Предложение на рынке уменьшается, рынок пойдёт вверх», — объясняет Виталий Шульга.

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Ещё одна мера, способная оживить фондовый рынок страны, — это покупка государством акций российских компаний. 1 марта правительство страны заявило, что готово выделить на эти цели 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. Последний раз власти поддерживали российские компании в 2008 году. Тогда государство скупило акции на сумму 175 млрд рублей.

«Покупка государством акций означает, что „распродажи“ ценных бумаг закончатся. Это решение уже повлияло на рынок, даже несмотря на то, что торги на Московской бирже закрыты до 5 марта. Но торги российскими депозитарными расписками открыты на Лондонской бирже. После выхода новости об инвестировании 1 трлн рублей акции выросли. Скачок был от 30 до 100%», — говорит Виталий Шульга.

Он предполагает, что в первую очередь государство будет скупать акции ведущих компаний, которых называют «голубыми фишками». Их в России 15.

«В 2008 году государство покупало в основном „голубые фишки“: Мы ждём, что государство будет скупать акции Сбербанка, ВТБ, „Роснефти“, „Газпрома“, „Лукойла“, который, кстати, является частной компаний. На рынке есть 15 „голубых фишек“, скорее всего, объём пойдёт в них. Но они являются катализатором всего рынка, если они начнут расти, то и весь рынок будет подтягиваться», — резюмирует Виталий Шульга.