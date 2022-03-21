Евросоюз прорабатывает пятый пакет санкций в отношении России

Страны Евросоюза прорабатывают пятый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает «Рейтер» со ссылкой на собственные источники.

«Мы работаем над пятым раундом санкций, предлагается много новых имён», — сказал журналистам неназванный дипломат.

Один из главных вопросов, который стоит перед европейскими странами, это вопрос возможности введения нефтяного эмбарго.

Источники агентства отмечают, что среди лидеров европейских стран возникли разногласия по возможности введения санкций, касающихся энергетического сектора.

Ранее сообщалось, что над новым пакетом санкций в отношении России работают власти США.