Евросоюз усилит санкции против нефтяных компаний России, но может сохранить импорт нефти

Европейский союз готовится ввести новые санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть», «Транснефть» и «Газпромнефть». Однако ЕС не перестанет закупать у них топливо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС.

На российские компании наложат запрет на инвестиции, который заморозит финансирование их проектов по разработке и разведке всех видов топлива из источников в ЕС.

Несмотря на это, по данным источника агентства, многие правительства стран Евросоюза попросили об исключениях, которые позволили бы компаниям ЕС продолжать покупки нефти у России. Из-за этой просьбы новые санкции не вступили в силу в воскресенье, как планировалось изначально.