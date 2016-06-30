ФАС прогнозирует снижение цен на бензин

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Цены на бензин должны снизиться в ближайшее время, считают в Федеральной антимонопольной службе.

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Экономика Цены на бензин в России обновили исторический максимум

Как пишет портал russian.rt.com, за последнюю неделю цены выросли в среднем на 12 копеек, цены на Аи-95 — на 13 копеек. Как рассказал начальник управления контроля ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин, стоимость моторного топлива увеличилась на 3%, а инфляция с начала года составила около 6%. Также скачок цен произошел из-за повышения акцизов.

По его мнению, биржевой рост, который был связан с ремонтной программой, себя исчерпал.

"Считаем, что рост биржевой крупнооптовой котировки себя исчерпал, потому что заводы вышли из ремонтов. У нас существуют значительные накопления запасов — порядка 1,7 млн т. И они выше, чем прошлогодние. Кроме этого, мы понимаем, что у нас есть резерв по мощностям, который на НПЗ недозагружен. К тому же экспортный паритет не является премиальным", — говорит Манохин.