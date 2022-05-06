ФАС разрешила «Русагро-Алтай» купить заводы по переработке подсолнечника в Барнауле и Бийске

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила компании «Русагро-Алтай», дочерней фирме «Русагро», купить обанкротившийся агрохолдинг «Юг Сибири». Как сообщает «Ъ», в него входит Барнаульский и Бийский маслоэкстракционные заводы (мощность переработки подсолнечника по 500 тонн в сутки) и «Продэкс-Омск» (450 тонн в сутки).

ООО «Юг Сибири» было признано банкротом в апреле 2019 года. Его имущество на сумму около 3 трлн рублей выставили на торги в 2020 году и тогда «Русагро» выразило заинтересованность в покупке.

В октябре 2021 года «Русагро» зарегистрировало дочернюю компанию в Алтайском крае — «Русагро-Алтай», которая будет заниматься производством нерафинированных растительных масел и их фракций.