ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара в России

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС подозревает ООО «Продимекс» в «незаконной координации экономической деятельности торговых сетей». Из-за этого в магазинах растут цены на сахар.

Представители надзорного органа выявили признаки нарушения во время антикартельных проверок.

«Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией „Продимекс“ деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса», — сказано в сообщении.

Если факты нарушений будут подтверждены, то производитель понесёт наказание согласно КоАП.

Ранее сообщалось, что стоимость одного килограмма сахара в Алтайском крае приблизилась к 80 руб. Хотя ещё месяц назад за тот же объём в среднем платили меньше 60 рублей. При этом жители региона жалуются, что сахар вообще исчезает с полок барнаульских магазинов.