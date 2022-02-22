ФАС возбудила дело против МТС за повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении МТС из-за повышения тарифов сотовой связи в январе 2022 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В начале года компания подняла стоимость услуг сотовой связи в среднем на 9,5%, повышение коснулось более 28 млн абонентов. Оператор обосновал это ростом своих затрат. ФАС запросила подтверждение, однако МТС не смог доказать, что расходы выросли в объёме, достаточном для повышения тарифов.