ФАС завела дело против "Почты России" за 100% надбавку в труднодоступных пунктах

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против "Почты России". Организация не последовала предписанию антимонопольщиков, которые потребовали отменить 100%-ную надбавку за оказание услуг в круглогодично труднодоступных пунктах.

Как объясняют в ФАС, добавочная стоимость нарушает "Закон о защите конкуренции" и организация не выполнила требования антимонопольного органа в установленный 10-дневный срок. Как сообщают в пресс-службе ведомства, заседание назначено на 17 ноября.

В свою очередь, в самой организации "Коммерсанту" заявили, что по закону компания обязана отправлять письма и посылки в любую точку страны, и делает это без государственных субсидий. По этой причине дополнительная "накрутка" необходима для обеспечения работы удаленных пунктов.