Федерация мигрантов раскритиковала способ повысить зарплаты в России

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов раскритиковал предложение президента "Мираторга" Виктора Линника снизить поток иностранной рабочей силы в страну. Так Линник предлагал лишить проблему низких доходов россиян.

"Данный комментарий говорит только о непонимании человеком, что реально происходит. 99 процентов трудовых мигрантов приезжают у нас из стран СНГ, никакие квоты не требуются, поэтому, что он собрался сокращать, вообще непонятно", - сказал Коженов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он также добавил, что мигранты, чаще всего, зарабатывают гораздо меньше россиян, потому что они должны не только оплачивать свое проживание в стране, но и содержать семью на родине и отправлять деньги туда.

Линник считает, что сейчас россияне должны конкурировать с мигрантами, которые готовы работать за деньги, за которые российские работники "просто не выживут". Если ограничить использование иностранной дешевой рабочей силы, то это повысит уровень зарплат и вернет интерес россиян к трудоустройству по рабочим специальностям.