Федеральная продуктовая сеть ищет алтайских поставщиков, чтобы вывести их за пределы региона

Продукция около 50 компаний Алтайского края представлена в федеральной торговой сети «Магнит». Алтайские бренды можно встретить практически во всех категориях товаров в 192 торговых точках сети в регионе. А в социально значимой категории доля местных производителей составляет и вовсе 50%. С начала года сеть завела уже 129 новинок местных поставщиков и продолжает поиск новых компаний для сотрудничества.

Зачем федералам региональные бренды?

Чтобы вывести алтайскую продукцию за пределы субъекта, уверяет Business FM Барнаул директор департамента по категорийному менеджменту Сибирского округа розничной сети «Магнит» Илья Ахмеджанов. По его словам, это одна из приоритетных задач компании и работа в этом направлении уже ведётся. Так, например, прирост среднемесячного оборота Зареченского мясокомбината за счёт вывода мясопереработчика в соседнюю Кемеровскую область составил 370%. Молокоперерабатывающие предприятия «Молзавод Краснощёково» и Торговый дом «Киприно» также достигли хорошего прироста за счёт расширения географии и увеличения ассортимента.

Какие компании нужны?

Отбор партнеров проводится по критериям:

— производственные мощности — справится ли предприятие с объёмами при возможном расширении географии;

— высокое качество товара — для проверки соответствия этому критерию могут инициировать даже посещение и аудит производства;

— представленность на рынке — есть ли на текущий момент данный производитель в других торговых сетях, например локальных, или на рынках, ярмарках;

— ценовое предложение — в каком ценовом сегменте себя позиционирует производитель и готов ли обсуждать промоплан, потому что если это продукт новый, необходимо чтобы покупатель его попробовал;

— логистические возможности — может ли новый партнёр делать прямую доставку в торговые точки, чтобы обеспечить максимальную свежесть товаров.

А что говорят о федеральной сети местные производители?

Сотрудничество плодотворное, но есть свои особенности, рассказывает Елена Володина, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Любава» (Предприятие производит плавленые и творожные сыры и работает с «Магнитом» с 2019 года — прим. ред).

«Мы работаем со всеми федеральными сетями. Именно с „Магнитом“ сложность в длительном согласовании. Допустим, сегодня мы согласовали позицию, а заведена она может быть через 6-8 месяцев. В остальном удобно. Малому бизнесу, я думаю, будет тяжело, потому что сейчас все покупатели ориентированы на промо и скидки. И если на прилавки торговой сети зайти малому предпринимателю с небольшим валовым оборотом и давать низкую цену, то чтобы раскрутиться нужно будет год-полтора».

На территории Алтайского края чуть более 1000 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, и продукция большинства из них представлена на полках сетевых магазинов. Некоторые выделяют местные товары особыми надписями, подчеркивающими региональный продукт.