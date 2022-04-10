Финансист назвал реальным курсом доллара 74 рубля
Сейчас рубль укрепляется, потому что предложение валюты превышает спрос на нее
Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предсказал россиянам курс доллара к рублю. Его словам передает агентство «Прайм».
Тузов объяснил, что курс рубля к иностранным валютам — это баланс спроса и предложения. Сейчас рубль укрепляется, потому что предложение валюты превышает спрос на нее. Это происходит из-за того, что экспортеры продолжают продавать 80% валютной выручки на бирже, а также из-за комиссии в 12% за покупку валюты.
«В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар», — посчитал финансист.
Он пояснил, что такой курс выгоден для Минфина, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров.