Финансист назвал реальным курсом доллара 74 рубля

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предсказал россиянам курс доллара к рублю. Его словам передает агентство «Прайм».

Тузов объяснил, что курс рубля к иностранным валютам — это баланс спроса и предложения. Сейчас рубль укрепляется, потому что предложение валюты превышает спрос на нее. Это происходит из-за того, что экспортеры продолжают продавать 80% валютной выручки на бирже, а также из-за комиссии в 12% за покупку валюты.

«В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар», — посчитал финансист.

Он пояснил, что такой курс выгоден для Минфина, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров.