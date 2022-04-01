Финансист предрек падение курса доллара до 30-50 рублей

Главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов предположил, что происходящее сейчас с курсом доллара — на пределе. По его мнению, американская валюта продолжит терять свои позиции.

Антонов отметил, что слишком дешёвый рубль не выгоден для бюджета.

«Поэтому курс рубля будут определять монетарные власти исходя из баланса „спрос — предложение“ валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции», — цитирует специалиста агентство «Прайм».

Финансист предположил, что в ближайшее время Центробанк России может пойти на снижение ключевой ставки до 13-15%. Также Антонов считает, что регулятор может снизить уровень введённой ранее комиссии на покупку иностранной валюты.