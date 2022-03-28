Финская компания Fazer сменит название на «Хлебный дом», чтобы продолжить работу в России

Финская компания Fazer, которая занимается производством шоколада и хлебобулочных изделий, сменит название на «Хлебный дом» и продолжит работать в России. Это связано с уходом бренда Fazer из страны, сообщает ТАСС.

«Планируется смена юридического наименования компании ООО „Фацер“ на ООО „Хлебный дом“. Смена наименования компании не повлечёт за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее «Хлебный дом» был заводом, который работал под брендом Fazer.

На производстве в Москве и Санкт-Петербурге трудятся 2,3 тысячи человек. По итогам 2021 года обороты Fazer в РФ составили 157 млн евро — это 13% всего её оборота.