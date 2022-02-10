ФНС раскрыла сумму сборов повышенного налога на высокие зарплаты

Бюджет России в 2021 году пополнился на 636,4 млрд рублей благодаря налогу на доходы физических лиц по повышенной ставке 15%, сообщает РБК со ссылкой на данные ФНС.

Сумма является результатом сборов с той части заработков россиян, которые превысили 5 млн рублей в течение года: это превышение облагается по ставке 15% вместо общих 13%. Как отметили в Минфине, технически более 553 млрд рублей из этой суммы ушло в региональные бюджеты, однако для их властей ничего не изменилось: эту сумму с высоких зарплат они собрали бы и так, как если бы шкала осталась плоской.

Реально увеличение поступлений составило 82,7 млрд рублей, и они пошли в федеральный бюджет. Это примерно на 38% больше, чем изначально прогнозировал Минфин, — в ведомстве ожидали сборы на уровне 60 млрд рублей. При этом на 2022–2024 годы министерство заложило в закон о бюджете сборы в размере 79-90 млрд рублей с высоких доходов.

Оценки могут скорректировать весной, после подготовки Минэкономразвития уточнённого макропрогноза.

“Экономика восстанавливается более быстрыми темпами, зарплата у богатых, людей с хорошими доходами растёт”, — заявлял ранее глава Минфина Антон Силуанов.