Forbes составил рейтинг самых надежных банков России на основе исследований нескольких рейтинговых агентств.

Сопоставив результаты, издание поставило максимальную оценку надежности – пять звезд – 30 финансовым организациям.

В топ-5 вошли "Юникредит Банк" (активы почти 1,4 трлн рублей), "Райффазенбанк" (1,1 трлн рублей), "Росбанк" (1,1 трлн рублей), Сбербанк (27,6 трлн рублей) и ВТБ (14 трлн рублей).

Десятку самых крепких, по оценке издания, дополнили "Ситибанк" (552 млрд), "Инг Банк" (171 млрд), "Нордеа" (128 млрд), "Эйч-Эс-Би-Си Банк" (83 млрд) и "Креди Агриколь" (58 млрд).