Франция заморозила активы Центробанка на сумму 22 млрд евро

Власти Франции приняли решение о заморозке 22 млрд евро, которые принадлежат Центробанку России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов страны Брюно Де Мэра.

«Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму €22 млрд. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму €150 млн», — сказал он в эфире радиостанции RTL.

Также на территории страны заморозили недвижимость, принадлежащую россиянам, на сумму «полмиллиарда евро» и деньги частных лиц на сумму в 150 млн евро.

Заморозка средств не подразумевает их отчуждения, уточнил министр. Владельцы не смогут использовать деньги для получения прибыли.