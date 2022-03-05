Французские люксовые бренды решили приостановить деятельность на территории России
На данный момент замораживается деятельность как минимум четырёх компаний
5 марта 2022, 08:51, Илья Звягинцев
На фоне вводимых санкций российский рынок временно решили покинуть представители французских люксовых брендов. Компании выпустили официальное заявление.
На данный момент о приостановке деятельности объявили представители Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Hermes, Chanel и Cartier.
Также зарубежные СМИ сообщают о том, что в России закроются 124 магазина Louis Vuitton.
Напомним, ранее о приостановке деятельности на территории России объявили представители шведской компании H&M. После этого магазины в некоторых городах страны не открылись.
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