Французские люксовые бренды решили приостановить деятельность на территории России

На фоне вводимых санкций российский рынок временно решили покинуть представители французских люксовых брендов. Компании выпустили официальное заявление.

На данный момент о приостановке деятельности объявили представители Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Hermes, Chanel и Cartier.

Также зарубежные СМИ сообщают о том, что в России закроются 124 магазина Louis Vuitton.

Напомним, ранее о приостановке деятельности на территории России объявили представители шведской компании H&M. После этого магазины в некоторых городах страны не открылись.