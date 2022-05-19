Генсек ООН призвал допустить российские удобрения на мировой рынок
Антониу Гутерреш отметил, что преодоление продовольственного кризиса невозможно без украинских продуктов и российских удобрений
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить доступ на мировой рынок для российских продуктов питания и удобрений. Об этом сообщает РИА Новости.
Гутерреш попросил Москву не мешать выходу грузов с зерном с Украины, а в ответ пообещал поспособствовать смягчению санкций.
«Давайте внесём ясность: эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией», — заявил Гутерреш.
Генсек ООН подтвердил информацию о том, что он ведёт переговоры с Москвой, Киевом и другими столицами по данным вопросам.
Ранее сообщалось, что Россия договорилась с Турцией о расширении возможностей по использованию карт платёжной системы «Мир» в турецких отелях.