Генсек ООН призвал допустить российские удобрения на мировой рынок

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить доступ на мировой рынок для российских продуктов питания и удобрений. Об этом сообщает РИА Новости.

Гутерреш попросил Москву не мешать выходу грузов с зерном с Украины, а в ответ пообещал поспособствовать смягчению санкций.

«Давайте внесём ясность: эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией», — заявил Гутерреш.

Генсек ООН подтвердил информацию о том, что он ведёт переговоры с Москвой, Киевом и другими столицами по данным вопросам.

Ранее сообщалось, что Россия договорилась с Турцией о расширении возможностей по использованию карт платёжной системы «Мир» в турецких отелях.