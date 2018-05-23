Герман Греф предрек падение ставок по ипотеке

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Глава Сбербанка России Герман Греф полагает, что ставки по ипотечным кредитам в нашей стране продолжат снижение в 2018-2019 годах, сообщает "Российская газета" со ссылкой на телеканал "Россия 24".

По словам Грефа, такая динамика будет наблюдаться из-за снижения инфляции, вслед за которой уменьшатся и процентные ставки по ипотеке.

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Напомним, что весной этого года в стране уже был зарегистрирован рекордно низкий уровень процентных ставок по ипотечным займам, равный 9,64%.