Глава Coca-Cola допустил окончательный уход из России
Такое решение могут принять в том случае, если спецоперация на Украине затянется
5 мая 2022, 06:50
Глава Coca-Cola Джеймс Куинси допустил окончательный уход из России в том случае, если спецоперация РФ на Украине затянется. Об этом он заявил на мероприятии The Wall Street Journal.
Напомним, компания не стала прекращать работу в России, несмотря на критику в свой адрес. Однако, по мнению Куинси, уход бизнеса вряд ли способен оказать давление на власти.
«Символизм — это важно, но решающим фактором он не станет», — заявил он.
Coca-Cola заявила об ограничении деятельности в России ещё в начале марта. Но о конкретных мерах тогда ничего не сообщалось. Затем дистрибьютор продукции рассказал о планах повысить цены на свой ассортимент на треть.
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