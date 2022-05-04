Глава Coca-Cola допустил окончательный уход из России

Глава Coca-Cola Джеймс Куинси допустил окончательный уход из России в том случае, если спецоперация РФ на Украине затянется. Об этом он заявил на мероприятии The Wall Street Journal.

Напомним, компания не стала прекращать работу в России, несмотря на критику в свой адрес. Однако, по мнению Куинси, уход бизнеса вряд ли способен оказать давление на власти.

«Символизм — это важно, но решающим фактором он не станет», — заявил он.

Coca-Cola заявила об ограничении деятельности в России ещё в начале марта. Но о конкретных мерах тогда ничего не сообщалось. Затем дистрибьютор продукции рассказал о планах повысить цены на свой ассортимент на треть.