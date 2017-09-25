Глава Минэкономразвития предрек России потерю трудоспособного населения

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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что наша страна каждый год в ближайшей перспективе будет терять по 800 тысяч человек, относящихся к категории трудоспособного населения.

"На ближайшие пять-шесть лет ситуация с точки зрения демографии одна из самых тяжелых в мире — мы будем терять ежегодно примерно 800 тысяч населения в трудоспособном возрасте из-за демографической структуры", - цитирует министра РИА Новости.

Он также уточнил, что минимум рождаемости в РФ был достигнут в 1999 году. В настоящее время родившиеся тогда люди достигают совершеннолетия и вступают в трудоспособный возраст.

"Поколение очень маленькое", - констатировал Орешкин, подчеркнув, что в этой связи негативная динамика по численности трудоспособного населения будет сохраняться на протяжении нескольких лет.