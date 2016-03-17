Глава Минприроды: запасов нефти в РФ хватит только на 28 лет

Фото: rusmet.ru

Доказанных запасов нефти в России хватит лишь на 28 лет, пишет в четверг, 17 марта, "Российская газета" со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского.

Он уточнил, что теоретически извлечь из недр можно еще около 29 миллиардов тонн нефтяных запасов.

"Добыча сырой нефти (без газового конденсата) в 2015 году предварительно составила около 505 миллионов тонн. Если считать "в лоб" по этим цифрам, то открытых запасов хватит на 57 лет", - уточнил министр.

В то же время глава Минприроды отметил, что объем доказанных запасов, "о которых точно известно, где и сколько их, как извлекать, по оценкам экспертов, вдвое меньше, около 14 миллиардов тонн".

Новости

Экономика Эксперт: цены на нефть в 2016 году поднимутся до 50 долларов за баррель

Также в общем объеме растет доля запасов трудноизвлекаемой нефти. Но "ввод их в разработку связан с низкой экономической эффективностью и требует развития технологий. Пока по ним темпы отбора невелики", - сказал Донской.

Без новых открытий добыча традиционных запасов начнет сокращаться уже с 2020 года.

Поскольку после этого вырастет доля трудноизвлекаемой нефти и сильно ухудшится экономика проектов, минприроды ведет безостановочную геологоразведку.