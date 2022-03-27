Глава Минпромторга рассказал, сколько времени потребуется на перестройку логистических путей

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о том, сколько времени потребуется на перестройку логистических путей. Информацией он поделился в эфире телеканала «Россия-1».

«Логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум — шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок, сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию», — сказал Мартуров.

Ранее Мантуров заявлял о том, что иностранные компании саботируют поставки российской продукции. В частности в своем заявлении он затронул минеральные удобрения.