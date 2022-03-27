Глава Минпромторга рассказал, сколько времени потребуется на перестройку логистических путей
На то, чтобы наладить сообщение со странами, которые готовы будут сотрудничать с Россией
27 марта 2022, 19:10, Илья Звягинцев
Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о том, сколько времени потребуется на перестройку логистических путей. Информацией он поделился в эфире телеканала «Россия-1».
«Логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум — шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок, сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию», — сказал Мартуров.
Ранее Мантуров заявлял о том, что иностранные компании саботируют поставки российской продукции. В частности в своем заявлении он затронул минеральные удобрения.
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