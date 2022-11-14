Годовая инфляция в Алтайском крае продолжает замедляться

В Алтайском крае продолжает замедляться годовая инфляция. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«По данным Алтайкрайстата, в октябре 2022 года в Алтайском крае на потребительском рынке инфляция в помесячном выражении составила 0,2% (к предыдущему месяцу), что соответствует общероссийской динамике», — сказано в сообщении.

Отмечается, что цена снизилась на мясопродукты, масло и жиры, маргарин и маргариновую продукцию, молоко и молочную продукцию, консервы овощные, сахар, кондитерские изделия, чай, кофе, муку, хлеб и хлебобулочные изделия, крупу и бобовые, макаронные изделия.

В октябре подешевели 16 из 24 социально значимых продуктов, а сильнее всего снизилась цена на морковь (12,4%).