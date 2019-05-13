Годовая инфляция в России в апреле снизилась

Центробанк опубликовал сведения о годовой инфляции в России по итогам апреля 2019 года.

Согласно материалам регулятора, рост цен прошел пиковое значение и опустился с 5,25% до 5,2%.

Несмотря на повышение ставки НДС с 18% до 20%, инфляцию удалось удержать благодаря предпринятым мерам.

При этом рост цен оказался даже ниже, чем изначально прогнозировалось. Эксперты ЦБ это связывают с укреплением рубля и уменьшением стоимости дизтоплива.

Прогнозируется, что при такой тенденции возможно выйти на 4-процентную инфляцию уже к первому кварталу 2020 года.