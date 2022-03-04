Google прекратил продажу контекстной рекламы на территории России

Компания Google приостановила продажу контекстной рекламы на территории России. Об этом сообщает Reuters.

Представители компании завили, что остановили работу сервиса Google Ads, который отвечает за рекламу. D Google пояснили, что речь идёт не только о поисковике, но и о видеохостинге YouTube.

Ранее Роскомнадзор обратился в компанию с требованием остановить распространение рекламы, которая «содержит дезинформацию, направленную на формирование протестных настроений».

Владельцев российских интернет-ресурсов предупредили о том, что за распространение подобной рекламы им может грозить штраф в размере до пяти миллионов рублей.