Google прекратил продажу контекстной рекламы на территории России
Речь в заявлении компании идёт не только о поисковике, но и о рекламе на видеохостинге YouTube
4 марта 2022, 05:32, Илья Звягинцев
Компания Google приостановила продажу контекстной рекламы на территории России. Об этом сообщает Reuters.
Представители компании завили, что остановили работу сервиса Google Ads, который отвечает за рекламу. D Google пояснили, что речь идёт не только о поисковике, но и о видеохостинге YouTube.
Ранее Роскомнадзор обратился в компанию с требованием остановить распространение рекламы, которая «содержит дезинформацию, направленную на формирование протестных настроений».
Владельцев российских интернет-ресурсов предупредили о том, что за распространение подобной рекламы им может грозить штраф в размере до пяти миллионов рублей.
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