«Горэлектротранс» Барнаула за год потерпел убыток более чем на 60 млн рублей

Барнаульское предприятие «Горэлектротранс» по итогам 2021 года потерпело убыток в размере 61,3 млн рублей, следует из данных сервиса «Спарк-Интерфакс». Это первый такой случай за три года — в 2020-м предприятие получило прибыль 6,2 млн рублей, в 2019-м — 7,4 млн.

Выручка «Горэлектротранса» в 2021 году составила 978,7 млн рублей. Её не хватило для работы в плюс даже несмотря на то, что в 2020-м доход составлял только 900 млн рублей. Оборот допандемийного 2019-го — 1,2 млрд рублей.