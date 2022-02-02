Госдолг США достиг рекордной отметки и превысил 30 трлн долларов

Государственный долг США достиг рекордной отметки и впервые превысил 30 трлн долларов. Об этом свидетельствуют обнародованные данные американского Минфина.

Показатель оказался достигнут на несколько лет раньше, чем предполагали власти.

“Это стало результатом триллионных инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса, включая пять триллионов долларов для выплат расширенных пособий по безработице, меры по поддержке малого бизнеса и стимулирующие выплаты”, — отметили в New York Times.

Большинство опрошенных экономистов сошлись во мнении, что рекордный госдолг не говорит о катастрофе, поскольку экономика страны демонстрирует рост, несмотря на пандемию, а процентная ставка остаётся на низком уровне.