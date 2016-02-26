Госдума одобрила второе за год повышение акцизов на бензин
Дума одобрила повышение акцизов на бензин на 2 рубля за литр с 1 апреля
Депутаты Госдумы 26 февраля одобрили закон о втором за год повышении акцизов на бензин и дизельное топливо, сообщает ТАСС. Акциз на автомобильный бензин пятого класса с 1 апреля 2016 года составит 10 130 рублей за тонну. Ставка акциза на дизельное топливо составит 5293 рубля за тонну. Также с 1 апреля ставки акцизов на средние дистилляты устанавливаются в размере, равном ставке акциза на дизельное топливо.
Благодаря повышению акцизов государство получит 75,4 млрд рублей дополнительных доходов, сообщил замминистра финансов России Юрий Зубарев. Он пояснил, что это вынужденная мера в нынешней экономической ситуации.
"Предлагаемое дополнительное повышение акцизов – это одно из решений в числе прочих по мобилизации доходов федерального бюджета. По предварительным оценкам, при сохранении текущих мировых цен на энергоносители и текущем курсе рубля до конца года объем выпадающих доходов может превысить 2 трлн рублей", – сказал Зубарев, отметив, что рост розничных цен на бензин будет оставаться в пределах инфляции.
Повышение произойдет уже второй раз за 2016 год. С 1 января ставка на бензин Евро-5 выросла на 36,1%, или на 2 рубля, до 7,53 рубля за литр, а на дизтопливо – на 20,3%, до 4,15 рубля за литр.