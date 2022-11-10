Госдума приняла законопроект об акцизе на сладкие напитки с лета 2023 года

Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который в том числе вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Об этом сообщает РИА Новости.

Подакцизными станут упакованные в потребительскую упаковку напитки, которые содержат сахар, сироп с сахаром, мед при количестве углеводов 5 граммов на 100 мл напитка. При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2%.

Отмечается, что облагать таким акцизом не будут пищевую продукцию, которая прошла регистрацию в соответствии с ЕАС, а также обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих и газированных напитков. Из-под действия акциза выведены также соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки (за исключением тонизирующих и газированных напитков).

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