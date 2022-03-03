Госдума рассмотрит законопроект о кредитных каникулах для россиян

Предполагается, что отсрочку платежей сделают до 30 сентября, но при необходимости каникулы могут продлить

3 марта 2022, 08:15, Илья Звягинцев

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах до 30 сентября 2022 года. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Думы.

В комплекс мер поддержки бизнеса и граждан входит возможность предоставления россиянам соответствующей возможности.

«Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа) не подлежит применению, а также период действия механизма кредитных каникул, предусмотренных Федеральным законом №106-ФЗ, до 30 сентября 2022 года с возможностью продления указанного срока правительством Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.

Также при рассмотрении проекта рассмотрят возможность поддержки экономического сектора.

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