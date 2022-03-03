Госдума рассмотрит законопроект о кредитных каникулах для россиян
Предполагается, что отсрочку платежей сделают до 30 сентября, но при необходимости каникулы могут продлить
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах до 30 сентября 2022 года. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Думы.
В комплекс мер поддержки бизнеса и граждан входит возможность предоставления россиянам соответствующей возможности.
«Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа) не подлежит применению, а также период действия механизма кредитных каникул, предусмотренных Федеральным законом №106-ФЗ, до 30 сентября 2022 года с возможностью продления указанного срока правительством Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.
Также при рассмотрении проекта рассмотрят возможность поддержки экономического сектора.