Гознак готовится к изготовлению новых акцизов на импортный алкоголь

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Изготовление новых акцизных марок на импортный алкоголь, как ожидается, начнется в августе – реализовывать данную процедуру будет АО "Гознак".

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Экономика СМИ: России грозит дефицит импортного алкоголя

Соответствующее заявление сделал заместитель генерального директора Гознака по маркетингу и работе с государственными заказчиками Виктор Барилкин. "В настоящее время во исполнение поручения президента РФ правительством РФ готовится распоряжение об определении АО "Гознак" как единственного подрядчика по изготовлению новых марок. Срок подготовки распоряжения определен - 1 августа", - цитирует господина Барилкина в субботу, 23 июля, ТАСС.

Представитель Гознака также подчеркнул, что в настоящее время все уже готово для печати новых акцизных марок.

В свою очередь, председатель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович рассказал, что несмотря на отсутствие новых акцизных марок, в магазинах нет дефицита импортного алкоголя.

В то же время он обратил внимание на то, что в свое время вопрос о возможности дефицита иностранного алкоголя в СМИ "был правильно поднят".

"Если бы не было шума в прессе, то марки могли выдать значительно позже", - подчеркнул Попович.