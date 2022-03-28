Heineken уйдет из России и передаст бизнес в стране третьим лицам

Пивоваренная компания Heineken планирует передать бизнес в России третьим лицам. Об этом сказано в официальном заявлении, которое публикует ТАСС.

«Компания Heineken N.V. объявила о намерении передать свой российский бизнес новому владельцу в России. До этого момента все семь пивоварен компании будут продолжать работать с целью сохранения рабочих мест и обслуживания своих клиентов и потребителей», — сказано в сообщении.

Представители компании добавили, что приоритетом для них остаётся сохранение зарплаты для своих сотрудников при любых обстоятельствах, а также выполнение обязательств перед клиентами и партнёрами.

Ранее сообщалось, что Heineken приостановит деятельность в России и откажется от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения.