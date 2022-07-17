Huawei возобновила поставки в РФ

Huawei возобновила поставки смартфонов и другой техники в Россию, сообщил «Известиям» близкий к китайской компании источник.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также добавил, что продукция Huawei уже в течение двух недель появляется на сайте компании и у партнеров.

Представители Huawei тем временем ситуацию с поставками не комментируют.

В начале июня компания объявила о закрытии своих магазинов в РФ.

В конце июня также стало известно о прекращении поставок смартфонов Honor в Россию. Ранее эта компания принадлежала Huawei.