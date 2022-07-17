Huawei возобновила поставки в РФ
В начале июня китайская компания объявили о закрытии своих магазинов в стране
17 июля 2022, 12:59, Никита Черников
Huawei возобновила поставки смартфонов и другой техники в Россию, сообщил «Известиям» близкий к китайской компании источник.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также добавил, что продукция Huawei уже в течение двух недель появляется на сайте компании и у партнеров.
Представители Huawei тем временем ситуацию с поставками не комментируют.
В начале июня компания объявила о закрытии своих магазинов в РФ.
В конце июня также стало известно о прекращении поставок смартфонов Honor в Россию. Ранее эта компания принадлежала Huawei.
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