IKEA приостанавливает работу в России и Белоруссии

Шведский мебельный концерн IKEA приостанавливает свою работу в России и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Ситуация на Украине повлияла на цепочку поставок в регионе, сообщает компания.

«Концерн Inter IKEA приостанавливает весь экспорт и импорт в Россию и Белоруссию и из них. Inter IKEA приостанавливает всё производство, которое IKEA Industry ведёт в РФ. Это также означает, что все поставки от всех наших российских субподрядчиков на объекты IKEA Industry приостановлены», — говорится в пресс-релизе.

В России закроют все магазины IKEA — РИА Новости уточняет, что это произойдёт завтра, 4 марта. Торговые центры MEGA продолжат работу. Компания гарантировала 15 тыс. работникам сохранение дохода и занятости, а также поддержку им и их семьям.

Также компания пожертвует более 400 млн шведских крон (более 41 млн долларов) на помощь тем, кто был вынужден бежать из Украины.