ИКЕА сохранила рабочие места всех российских сотрудников

Компания ИКЕА планирует сохранить рабочие места российских сотрудников. Об этом РИА Новости рассказал зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Напомним, ранее представители шведской компании объявили о временной остановке проведения всех операций на территории России и Белоруссии. После этих сообщений в нескольких городах России в магазинах торговой сети наблюдался ажиотажный спрос.

Приостановить работу всех торговых точек на территории России решила также сеть ресторанов быстрого питания McDonald's.

Несмотря на это заявление, в городах рестораны продолжили работать.