ИКЕА сохранила рабочие места всех российских сотрудников
При этом компания решила временно приостановить все операции на территории России и Белоруссии
9 марта 2022, 11:41, Илья Звягинцев
Компания ИКЕА планирует сохранить рабочие места российских сотрудников. Об этом РИА Новости рассказал зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
Напомним, ранее представители шведской компании объявили о временной остановке проведения всех операций на территории России и Белоруссии. После этих сообщений в нескольких городах России в магазинах торговой сети наблюдался ажиотажный спрос.
Приостановить работу всех торговых точек на территории России решила также сеть ресторанов быстрого питания McDonald's.
Несмотря на это заявление, в городах рестораны продолжили работать.
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