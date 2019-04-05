Илон Маск за две минуты потерял миллиард долларов

Состояние владельца американской компании SpaceX и главы производителя электромобилей Tesla Илона Маска всего за две минуты торгов уменьшилось на 1,1 млрд долларов, сообщает РБК.

Это случилось из-за резкого снижения на 11% котировок акций Tesla Inc из-за рекордно низких поставок в первом квартале 2019 года.

Таким образом, практически мгновенно капитал Маска снизился на 1,1 млрд долларов (-4,7%), достигнув 22,3 млрд долларов.

Правда, в течение дня долларовый миллиардер все-таки снизил свои убытки до 674 млн.