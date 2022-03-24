Импорт алкоголя в России может упасть на 40%

Осложнение геополитической обстановки из-за начала военной операции РФ на Украине, девальвация рубля и проблемы с логистикой могут привести к падению импорта алкоголя в Россию примерно на 40% в годовом выражении. Такую оценку приводит директор по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрий Исаченков, сообщает «Ъ».

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что кризисы 2008 и 2014 годов также приводили к «сжиманию» рынка импортного алкоголя, прежде всего — вина. Падение спроса на 40% — консервативная оценка, отмечает он.

Сложности с импортом алкогольных напитков в РФ начались ещё до военной операции на Украине, когда в начале 2022 года из-за скопления грузов на латвийско-российской границе выросли сроки доставки и тарифы.

В конце февраля — начале марта после падения курса рубля импортёры приостанавливали продажи на несколько дней. В результате цены на импортный алкоголь у поставщиков выросли в диапазоне от 15% до 100%.