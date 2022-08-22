Импортонезависимость: на ИТ-форуме расскажут, как российские разработчики заменяют зарубежное ПО

До ежегодного Алтайского ИТ-форума, который традиционно пройдёт в Барнауле, остался месяц. Одна из секций мероприятия будет посвящена импортозамещению, и она уже практически сформирована.

Изначально процесс перехода на отечественное ПО касался только госструктур. Но политическая ситуация требует почти повсеместного импортозамещения. Так как большинство иностранных компаний приостановили или полностью прекратили деятельность в России, стало практически невозможно купить их ПО и аппаратуру, а также рассчитывать на обновление и техподдержку.

В рамках работы секции «Технологии импортонезависимости» выступят сразу несколько представителей российских ИТ-компаний. Так, участники встретятся с представителем «Агат-РТ» (производитель телекоммуникационного оборудования). Они обсудят, как с минимальными потерями перейти на отечественные решения в области связи. Также на стенде компании будет представлена последняя версия IP-АТС Агат CU, которая совмещает в себе сразу три функции — узел связи, систему записи и систему оповещения.

Свои разработки представит и компания DBA — системный интегратор и разработчик ПО. Здесь для цифровизации бизнес-процессов планируют применять технологии искусственного интеллекта. Их продемонстрируют в экспозоне.

Фото: НТЦ «Галэкс»

Отечественный разработчик экосистемы печати, производитель офисной техники «Катюша» познакомит участников форума со своими разработками в области офисной печати. Представитель компании представит кейсы о работе «Катюши» в различных организациях и расскажет о технических возможностях устройств, в том числе о печати на мятой бумаге, а также бесперебойной работе в нестандартных условиях. Оборудование можно будет протестировать в демозоне.

С подробным обзором выступит компания Р7, разработчик офисного продукта для бизнеса. Их флагманом стал комплекс приложений «Р7-Офис» — удобная экосистема для совместной и удалённой работы. Р7 поставляют в госорганы, образовательные учреждения, крупные компании и среднего и малого бизнеса. Также ПО для совместной работы с документами и коммуникаций представит компания «МойОфис».

Разработчики компании SETERE (ООО «ТБИ») представят продукт для преобразования отсканированных документов, PDF-документов и файлов изображений в текст. Это системы оптического распознавания SETERE OCR, ставшие аналогом зарубежного FineReader. Участники форума узнают об истории создания ПО SETERE OCR, его функциональности, лицензировании и перспективах развития.

Компания «Киберпротект» — российский разработчик программного обеспечения для защиты данных — поделится опытом использования собственных решений для киберзащиты и быстрого восстановления данных.

«Базальт СПО» — разработчик операционных систем для широкого круга корпоративных задач и оборудования — представит участникам востребованные отечественные сервисы.

Фото: НТЦ «Галэкс»