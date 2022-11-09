Инфляция в России снизится до уровня 4-4,5% в 2023 году

Инфляция в 2022 году в России составит 12,5-12,7%, а уже в следующем году приблизится к таргету Центробанка и будет на уровне 4-4,5%. Таким прогнозом поделился в интервью РИА Новости президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. По его мнению, уровень инфляции будет следствием переноса индексации тарифов ЖКХ с 2023 на 2022 год.

«Инфляция с каждым месяцем замедляется. Она была бы 12%, если бы не дополнительная индексация тарифов ЖКХ с 1 декабря. Поэтому ждём инфляцию в текущем году на уровне 12,5-12,7%. А в следующем году — 4-4,5%: это немногим превышает таргет ЦБ», — сообщил Задорнов.

Также на инфляцию повлияют ограничения на поставки российского продовольствия и нефтепродуктов на внешние рынки.

«Население сохранит сберегательную модель поведения — сберегать не только в виде остатков на счетах, но и какую-то долю держать в наличных», — добавил глава «Открытия».

Банк России сохранит ключевую ставку в 2022 году на уровне 7,5%. А в 2023 году поэтапно снизит её до 6,5% уже к середине года благодаря заметному снижению инфляции.

Кроме того, глава банка «Открытие» ожидает, что в 2022 году падение ВВП России составит примерно 3,3%. В следующем году также будет спад из-за санкций — на уровне 1,8%. Задорнов отметил, что не стоит рассчитывать на заметное оживление экономики ранее второй половины 2023 года, а первое полугодие «будет проходить под знаком снижения объёмов производства и ВВП».

«Курс рубля на конец года спрогнозировать достаточно сложно, но он, скорее всего, составит 65-66 рублей за доллар. Исходим именно из такого курса при планировании следующего года», — отметил Михаил Задорнов.