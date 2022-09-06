Инвестиции в криптовалюту: перспективы, риски и с чего начать

Криптовалюты — цифровые денежные средства — сейчас доступны каждому пользователю Сети. Их можно купить за рубли и иногда даже продать по более высокой стоимости. Но прежде чем приступить к подобным торговым операциям, нужно разобраться в особенностях конкретной «крипты» и собрать определённую информацию. Поможет в этом деле качественный портал о криптовалютах.

С чего начать

Чтобы торговать криптовалютой, нужно зарегистрироваться на одной из действующих криптобирж. Несмотря на огромное количество подобных площадок в глобальной сети, к выбору подходящей биржи следует отнестись с осторожностью. В интернете много мошеннических ресурсов, предлагающих торговлю криптой.

Чтобы отличить легальную биржу от нелегальной, проверьте следующие данные:

— регистрация;

— регулятор;

— лицензия;

— фактический/юридический адрес;

— контактная информация.

Как правило, подобные конторы существуют только в Сети, а фактически их отыскать невозможно. Связавшись с мошенниками, вы рискуете потерять все свои сбережения без шансов вернуть их обратно.

Торговля

После выбора криптобиржи нужно зарегистрироваться и верифицировать свой аккаунт. Это позволит вам получить доступ к любым торговым инструментам, покупать или продавать разные криптовалюты в одной системе. Также вы сможете следить за актуальными курсами криптовалют.

Напомним, что при торговле криптовалютой есть риск потери всех внесённых сбережений.

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