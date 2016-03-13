Иран назвал условия для заморозки своей добычи нефти

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Министр нефти Бижан Намдар Зангане заявил, что Иран будет обсуждать с крупнейшими производителями нефти замораживание своей добычи лишь тогда, когда ее уровень в стране достигнет четырех миллионов баррелей в день, передает ТАСС.

До тех пор другие страны-производители нефти должны оставить Иран в покое, подчеркнул Зангане. При этом он отметил, что будет обсуждать "нефтяную политику" во время переговоров в Тегеране с министром энергетики РФ Александром Новаком 14 марта.

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Агентство напоминает, что ранее Россия и Саудовская Аравия договорились заморозить добычу нефти при условии, что другие крупные производители последуют их примеру. Иран же на данный момент стремится восстановить свою долю рынка после снятия санкций и ждет от стран ОПЕК и других производителей предложения в виде особой программы наращивания добычи и экспорта.

"Мы не намерены сами себя подвергать санкциям после того, как вышли из-под них", - подчеркнул замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиниа.

"Русская служба новостей" добавляет, что член комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев назвал условие Ирана "совершенно нормальным, справедливым и разумным".

Депутат добавил, что Ирану для достижения желаемого уровня нефтедобычи потребуется еще около двух лет, поэтому данное решение по факту все равно будет способствовать росту цен на нефть, а не снижению.