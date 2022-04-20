Алтайские аграрии нарастили экспорт муки, крупы и зерновых хлопьев в полтора раза

За первые три месяца 2022 года в Алтайском крае экспорт муки, крупы и зерновых хлопьев составил 28,5 тысячи тонн — товара продали на общую стоимость 17 млн долларов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли на 48% и 63% соответственно.

В экспорте продуктов перемола первое место занимают крупа и зерновые хлопья (21 тыс. тонн на общую сумму 14 млн долларов). Чаще всего алтайскую крупу покупали в Узбекистане (5,5 тысячи тонн), Азербайджане (2,2 тысячи тонн), Грузии (почти 2 тысячи тонн), Монголии и Белоруссии (по 1,5 тысячи тонн). Поставки алтайской муки в другие страны составили почти 7,5 тысячи тонн на 3 млн долларов. Главными покупателями стали Афганистан (5,5 тысячи тонн), Узбекистан (670 тонн) и Туркменистан (618 тонн).

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Общество Власти выделили 52 миллиона рублей, чтобы на Алтае не дорожали хлеб и булочки

Отмечается, что работы ведутся в рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее сообщалось, что правительство России направило 52 миллиона рублей для софинансирования затрат алтайских хлебопекарен на производство хлеба и булочек из-за высокого скачка цен на ингредиенты.