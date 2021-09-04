Кабмин расширил список востребованных в экономике России профессий

Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка профессий, которые востребованы в экономике России. Об этом сообщает ТАСС.

"В обновлённый перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания", – сказано в сообщении пресс-службы кабмина.

Студенты, которые получают образование по профессиям из списка, могут рассчитывать на стипендии от правительства России. Данные стипендии каждый год назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности.