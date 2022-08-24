Как отказаться от навязанных допуслуг после оформления займа: инструкция

При обращении в микрофинансовые организации очень важно внимательно читать договор. В противном случае, помимо оформления основной услуги, есть риск поставить свою подпись там, где это совсем ни к чему.

Платные услуги, которые МФО могут «подсунуть» клиенту, бывают разные. В том числе и не имеющими никакого отношения к займу. Например, медицинские консультации, помощь персонального менеджера, услуги «мастера на час», «помощь на дороге» и другие.

Иногда «галочки» в нужных полях могут уже стоять в заявлении, а потом и в договоре, в надежде на то, что клиент не обратит на это внимания.

С начала 2022 года никаких «галочек» в договоре заранее стоять не должно, дополнительные платные услуги могут быть приобретены только в том случае, если клиент сам этого хочет.

Например, крупные займы под залог ПТС, которые очень популярны у собственников автомобилей, можно получить от 0,08% в день (в России надёжной и известной компанией с хорошей репутацией является агентство финансовых решений «Взаимодействие» (услуги оказывает ООО МКК «Влияние Запада», ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).

Агентство финансовых решений «Взаимодействие» — это новый бренд компании «Содействие». Именно здесь вы можете оформить заём под залог ПТС — один из наиболее популярных вариантов микрокредитования — и получить на руки до 500 тысяч рублей наличными.

Деньги можно получить по двум документам — ПТС на автомобиль и паспорту. Кстати, о кредитной истории тоже можно не переживать. Получить заём можно даже при неудачном опыте получения кредита в банке в прошлом.

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Офис агентства финансовых решений «Взаимодействие»

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ООО МКК «Влияние Запада». ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ — 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма — от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка — от 30 до 90% годовых. Срок микрозайма — до 36 месяцев. Подробности по телефону 8 800 302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на август 2022 года.