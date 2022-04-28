Как правильно выбрать МФО для быстрого онлайн-кредитования

Принцип работы микрофинансовых онлайн-организаций схож. Они предоставляют заёмщику деньги под определённый процент с помощью банковского перевода. Оформляют онлайн-микрозаймы на карту очень быстро: для транзакции нужен лишь паспорт, данные банковской карты или личного счёта. Некоторые также переводят деньги на электронные кошельки, например, «Киви» или «Яндекс.Деньги».

Такие условия привлекают потенциальных заёмщиков. Но чтобы получить максимально выгодное предложение, а не переплатить лишнего, нужно тщательно изучить МФО и проанализировать следующие моменты:

1. Сумма, которую можно получить. Обычно она ограничена 30-50 тысячами рублей, но есть МФО, которые готовы предоставить 100-150 тысяч.

2. Период. Где-то средства нужно вернуть в течение 2-3 недель, а где-то МФО предоставляют их на период до года.

3. Процент. Часто в первые несколько дней процент не взимается, начинает начисляться только через несколько дней. Размер может быть разным, но чем он ниже, тем выгоднее.

4. Санкции при неуплате. Даже при однодневной просрочке на клиента могут наложить существенные штрафные меры. От подобной ситуации не застрахован никто, поэтому важно выбрать организацию с наименьшим размером пеней.

Во многих МФО также действуют специальные выгодные предложения для клиентов. Например, заём на 30 дней без процентов, льготные условия при последующем обращении, оформление в течение пяти минут и прочее.

Когда разбираться нет времени

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