Как в Алтайском крае хотят использовать труд заключённых на предприятиях

Промышленные предприятия Алтайского края испытывают дефицит рабочих. Ещё до начала частичной мобилизации начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура заявляла, что на промпредприятиях края открыто порядка пяти тысяч вакансий, 70% из которых — рабочие профессии. В августе спрос на токарей превышал предложение в 12 раз, на электрогазосварщиков — в 8, а на трактористов — в 3 раза.

В конце сентября, с началом частичной мобилизации, у оборонных заводов ситуация улучшилась, так как к ним в надежде на бронь стали значительно чаще обращаться соискатели. Но другие предприятия, наоборот, своих работников потеряли: кто-то ушёл на службу, а кто-то уволился, уехав за пределы страны.

Чтобы помочь предприятиям, министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка предложил решать кадровую проблему привлекая к работе осуждённых. Тем более что такая практика в Алтайском крае уже есть.

Например, люди, отбывающие наказание, работают на шинном заводе «Нортек». А инвестиционно-строительная компания «Союз» даже обустроила в Барнауле для осуждённых, занятых на производстве различных предприятий, спецобщежитие. Его «постояльцы» работают на «Алтайгеомаше», меланжевом комбинате и других предприятиях краевой столицы. А живут здесь, в исправительном центре УФСИН, под присмотром его сотрудников, рассказала редакции Business FM Барнаул заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Алтайскому краю Ирина Белова.

«В настоящее время в городе Барнауле на вводном объекте ООО „Нортек“ трудоустроено и проживает 134 осуждённых с участков колоний-поселений исправительных учреждений. Надзор за ними ведут сотрудники УФСИН. Кроме того, 135 осуждённых к принудительным работам проживают в исправительном центре на базе общежития одного из предприятий Группы компаний „Союз“. Они работают в 12 организациях нашего города. Осуждённые трудоустроены разнорабочими, сварщиками, стропальщиками, слесарями и на других специальностях», — сообщила эксперт.

Белова рассказала, что средний заработок осуждённых на предприятиях превышает минимальный размер оплаты труда. Благодаря чему они имеют возможность быстрее гасить исковые обязательства перед потерпевшими и государством, а работа бок о бок с гражданскими позволяет быстрее адаптироваться в обществе и в дальнейшем придерживаться правопослушного образа жизни. Хорошо зарекомендовавшие себя сотрудники могут остаться работать в организации и после освобождения.

Заместитель директора по промышленности КЖБИ-2 Константин Шушурыхин рассказал, что благодаря сотрудничеству завода и службы исполнения наказаний на предприятии удалось решить кадровый вопрос.

«У нас эта практика с июля 2021 года. С приходом этих ребят мы решили кадровый вопрос. Ребята легкообучаемы. Стремятся освоить профессию. Конкретно у нас металлообработка. Из десяти человек, ну кто-то ещё не освобождён, из восьми человек шесть остались у нас работать. В коллективе они ведут себя адекватно, народ к ним нормально относится. Вообще ребята здесь нормальные, спортом занимаются, у нас есть спортзал. Большинство из них ходит тренируется. Не пьют, кто-то курит, конечно, но таких единицы», — поделился Константин Шушурыхин.

Всего в промышленности края занято более 120 тысяч человек и только около 400 из них — нарушители закона, отбывающие наказание. Если учитывать тот факт, что на предприятиях края недостаёт 5 тысяч рабочих рук, то помощь УФСИН в обеспечении кадрами алтайских заводов может стать очень своевременной.