Как в Алтайском крае хотят использовать труд заключённых на предприятиях
Осуждённые могут стать ценными кадрами на промышленных предприятиях нашего региона
Промышленные предприятия Алтайского края испытывают дефицит рабочих. Ещё до начала частичной мобилизации начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура заявляла, что на промпредприятиях края открыто порядка пяти тысяч вакансий, 70% из которых — рабочие профессии. В августе спрос на токарей превышал предложение в 12 раз, на электрогазосварщиков — в 8, а на трактористов — в 3 раза.
В конце сентября, с началом частичной мобилизации, у оборонных заводов ситуация улучшилась, так как к ним в надежде на бронь стали значительно чаще обращаться соискатели. Но другие предприятия, наоборот, своих работников потеряли: кто-то ушёл на службу, а кто-то уволился, уехав за пределы страны.
Чтобы помочь предприятиям, министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка предложил решать кадровую проблему привлекая к работе осуждённых. Тем более что такая практика в Алтайском крае уже есть.
Например, люди, отбывающие наказание, работают на шинном заводе «Нортек». А инвестиционно-строительная компания «Союз» даже обустроила в Барнауле для осуждённых, занятых на производстве различных предприятий, спецобщежитие. Его «постояльцы» работают на «Алтайгеомаше», меланжевом комбинате и других предприятиях краевой столицы. А живут здесь, в исправительном центре УФСИН, под присмотром его сотрудников, рассказала редакции Business FM Барнаул заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Алтайскому краю Ирина Белова.
«В настоящее время в городе Барнауле на вводном объекте ООО „Нортек“ трудоустроено и проживает 134 осуждённых с участков колоний-поселений исправительных учреждений. Надзор за ними ведут сотрудники УФСИН. Кроме того, 135 осуждённых к принудительным работам проживают в исправительном центре на базе общежития одного из предприятий Группы компаний „Союз“. Они работают в 12 организациях нашего города. Осуждённые трудоустроены разнорабочими, сварщиками, стропальщиками, слесарями и на других специальностях», — сообщила эксперт.
Белова рассказала, что средний заработок осуждённых на предприятиях превышает минимальный размер оплаты труда. Благодаря чему они имеют возможность быстрее гасить исковые обязательства перед потерпевшими и государством, а работа бок о бок с гражданскими позволяет быстрее адаптироваться в обществе и в дальнейшем придерживаться правопослушного образа жизни. Хорошо зарекомендовавшие себя сотрудники могут остаться работать в организации и после освобождения.
Заместитель директора по промышленности КЖБИ-2 Константин Шушурыхин рассказал, что благодаря сотрудничеству завода и службы исполнения наказаний на предприятии удалось решить кадровый вопрос.
«У нас эта практика с июля 2021 года. С приходом этих ребят мы решили кадровый вопрос. Ребята легкообучаемы. Стремятся освоить профессию. Конкретно у нас металлообработка. Из десяти человек, ну кто-то ещё не освобождён, из восьми человек шесть остались у нас работать. В коллективе они ведут себя адекватно, народ к ним нормально относится. Вообще ребята здесь нормальные, спортом занимаются, у нас есть спортзал. Большинство из них ходит тренируется. Не пьют, кто-то курит, конечно, но таких единицы», — поделился Константин Шушурыхин.