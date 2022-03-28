Канадские супермаркеты стали убирать с полок магазинов товары, сделанные в России

Супермаркеты в Канаде начали убирать с полок российские товары, на фоне введённых в отношении России санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Globe and Mail.

Изначально в магазинах в некоторых регионах Канады исчезла русская водка, а теперь вслед за ней пропадают и другие продукты. Сейчас с полок убирают квас, семечки и зефир в шоколаде.

Компания Empire Company Ltd., которой принадлежат продуктовые сети Sobeys, Safeway и FreshCo, начала избавляться от продуктов из России ещё в начале марта. Другая торговая сеть — Metro Inc. — также отказалась от продажи российских продуктов.

Как отмечает газета, подобное решение несёт символический характер.